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Ruhani'den Paşinyan'a dikkat çeken Dağlık Karabağ önerisi!

İRAN Cumhurbaşkanı Ruhani, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmanın, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

"Bölgemiz yeni savaşlara tahammül edemez'' 

Görüşmede, bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret eden Ruhani, "İstikrar ve güvenlik kalkınmanın temelini oluşturabilir ve bölgemiz istikrarsızlığa ve yeni savaşlara tahammül edemez." vurgusunda bulundu.

Ruhani, savaşın ihtilafları ortadan kaldırmayacağını ve çatışmalara dışarıdan müdahalelerin durumu daha da karmaşık hale getireceğini ifade ederek, "Bu çatışmaların durdurulması bizim için önemlidir. Ermenistan ve Azerbaycan'dan dirayet ve itidalle bu yönde adım atmalarını bekliyoruz." dedi.

"Çatışmanın durdurulmasını istiyoruz'' 

İran'ın iki ülke tarafından arzu edilen her türlü yapıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizen Ruhani, "Çatışmaların bir an önce durdurulmasını istiyoruz. Hepimiz bölgesel sorunların siyasi yollarla, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümü için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

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