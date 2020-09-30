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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu

Gök bilimciler şimdiye kadar bilinen en ilginç gezegenlerden birini keşfetti. Jüpiteri andıran gezegenin yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olarak ölçüldü.

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"TechExplorist" sitesinin haberine göre, Avrupa Uzay Ajansının CHEOPS teleskobunun verisini kullanan Bern Üniversitesinden gök bilimciler, Jüpiter'in bir buçuk katı büyüklüğündeki WASP-189b adlı gezegenin, Terazi Takımyıldızı'nda Dünya'ya 322 ışık yılı uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Gezegen sistemine sahip olduğu bilinen en sıcak yıldızlardan HD 133112'nin yörüngesindeki turunu 3 günden kısa sürede tamamlayan WASP-189b'de yüzey sıcaklığının 3 bin 200 derece olduğu hesap edildi.

Geceyi ve gündüzü yaşıyor

Yıldızına, Dünya'nın Güneş'e olan mesafesinden 20 kat yakın olan WASP-189b'nin bir yüzünde daima gece bir yüzünde de gündüz yaşandığı ifade edildi.

Jüpiter'e benziyor

Araştırma ekibinin lideri Monika Lendl, "WASP-189b gibi gezegenler 'aşırı sıcak Jüpiterler' olarak anılıyor. Böylesine yüksek derecede demir, erir, hatta gaz haline dönüşür. Bu, şimdiye kadar bilgi sahibi olduğumuz en ilginç gezegenlerden biri." değerlendirmesini yaptı.

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