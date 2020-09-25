Dünya'ya yeni bir uydu geliyor
'2020 SO' adlı gök cisminin geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip Dünya'nın yeni bir mini Ay'ı olabileceği duyuruldu.
Bilim insanları tarafından Dünya'ya yaklaşmakta olan "2020 SO" adındaki bir gök cisminin yörünge similasyonu oluşturuldu. Şu anda ne olduğu belli olmayan gök cismi, kısa bir süre için Dünya'nın yörüngesine girip ardından yoluna devam edecek.
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"2020 SO" adındaki gök cisminin, yörüngemize girmesinin ardından Dünya'nın yeni 'Mini Ay'ı olabileceği ifade edildi.
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7 ay yörüngede kalacak
ScienceAlert'ta yer alan habere göre, 2020 SO ekim ayında Dünya'nın yörüngesine girecek ve 2021'in mayıs ayına kadar Dünya'nın etrafında dönecek.
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Yeni cismin 1996'da Eylül uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin gövdesi olabileceği düşünülüyor. Fakat bunu kanıtlayan herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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