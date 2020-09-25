Dünya'ya yeni bir uydu geliyor

Bilim insanları tarafından Dünya'ya yaklaşmakta olan "2020 SO" adındaki bir gök cisminin yörünge similasyonu oluşturuldu. Şu anda ne olduğu belli olmayan gök cismi, kısa bir süre için Dünya'nın yörüngesine girip ardından yoluna devam edecek.