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MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair iddiaları yalanladı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü bildirdi.  Hacıyev, yerel basına yaptığı açıklamada, dün havalanan uçakların ikisinin de dağa çarparak patladığını, Erivan yönetiminin kendi halkına doğru bilgi vermediğini belirtti.

''Maksatlı kara propaganda''
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; ''Ermenistan resmi hesaplarından kendisine karşı Türk uçaklarının ve İHA/SİHA’larının kullanıldığına dair hiçbir kanıta dayanmayan yalan iddialarda bulunulmaktadır. Bunlar Ermenistan’ın karşısında Türkiye’nin olduğu algısı yaratarak arkasındaki desteği arttırma maksatlı kara propagandasından başka bir şey değildir.

''Kimse cidiye almadı''
Nitekim bu iddialar kendi destekçileri hariç kimse tarafından ciddiye alınmamıştır. Diğer taraftan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri; kendi başına zaferi elde edebilecek imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç günde tüm dünyaya göstermiştir.''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını belirterek "Ermenistan ordusu geri çekilirlerse çatışmalar durur" dedi.

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