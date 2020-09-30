Azerbaycan Ermenistan çatışmasında 4. gün neler oldu! Mevzileri bırakarak kaçıyorlar

Ermenistan'ın F-16 iddiası

Ermenistan, iki gündür ısrarla sürdürdüğü "Türk F-16'sı bizim iki adet Su-25 uçağımızı düşürdü yalanını bugün de sürdürdü. Ermeniler, Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğünü iddia ettiği Su-25 uçaklarının görüntülerini paylaştı.