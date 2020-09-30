Azerbaycan Ermenistan çatışmasında 4. gün neler oldu! Mevzileri bırakarak kaçıyorlar
AZERBAYCAN dün 2 bin 300 Ermeni askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Ermenistan, Türk F-16'sı uçağımızı vurdu yalanını fotoğraflarla sürdürdü. Azerbaycan o fotoğrafların dağa çarparak düşen Ermeni uçaklarına ait olduğunu duyurdu. Köşeye sıkışan Ermeni ordusunda mevzileri bırakıp kaçanlar hızla artıyor...
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Ermenistan, 2 SUV Savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan uçakların "dağa çarparak düştüğünü" duyurdu. Ermeniler ve PKK'lılar Paris'te Türkiye karşıtı eylem düzenledi... İşte Azerbaycan-Ermenistan savaşının 4. gününde yaşananlar...
Son durum: Azerbaycan-Ermenistan hattında Azerbaycan ordusunun karşı saldırısı devam ediyor. Azerbaycan ordusu Ermeni mevzilerini grad füze sistemiyle vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait askeri teçhizatın vurulma görüntüsünü paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan askeri birliklerinin Ağdara-Terter yönünde Ermeni güçlerini kuşatma altına aldığı belirtildi.
Azerbaycan Ermenistan'ı böyle vurdu- Video tıkla
Ermenistan'ın F-16 iddiası
Ermenistan, iki gündür ısrarla sürdürdüğü "Türk F-16'sı bizim iki adet Su-25 uçağımızı düşürdü yalanını bugün de sürdürdü. Ermeniler, Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğünü iddia ettiği Su-25 uçaklarının görüntülerini paylaştı.
Ermeni savaş uçakları dağa çarparak düştü
Ermenistan'ın 'F-16 yalanı'na Azerbaycan anında cevap verdi! Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Hacıyev, "Bizim elimizdeki bilgilere göre dün 2 adet Ermenistan Su-25 savaş uçağı dağa çarptı ve düştü" bilgisini paylaştı.