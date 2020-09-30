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Duygu Acarsoy evli mi Masterchef Duygu eleme potasının gediklisi

Masterchef Türkiye'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri de Duygu Acarsoy oldu. Eleme potasına en çok giren yarışmacının yaptığı evlilik ve şiddet itirafı ise Masterchef'e damga vurdu, sosyal medyanın gündemi olmuştu. Duygu Acarsoy bu hafta da elenmesi için en çok adı yazılan isim oldu.

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Masterchef Duygu Acarsoy, yaptığı şiddet itirafı ve eski eşi hakkında söyledikleri ile gündem oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan Masterchef Duygu söyledikleri ile yarışmaya damga vurdu. Daha önce ailesinin istemediği 5 sabıkası olan biriyle evlendiğini ve eşinden daha ilk gecede şiddet gördüğünü anlatan Duygu, stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Duygu'nun en dikkat çeken itirafı ise eski eşinin en yakın arkadaşı ile evlenmesi oldu. Peki aldatılan Duygu Acarsoy kimdir, yaşı kaç?

Masterchef Türkiye'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden biri de Duygu Acarsoy oldu. Eleme potasına en çok giren yarışmacının yaptığı evlilik ve şiddet itirafı ise Masterchef'e damga vurdu, sosyal medyanın gündemi oldu.

Canlı yayında şaşırtan açıklamalar yapan Duygu Acarsoy, Mehmet Şef'in eski ilişkisinde yaşadıklarını sorunca, Duygu şunları söyledi; "Şöyle insanlar bence ders alsın. O insana çok güvendim.

5 tane sabıkası varmış: Ailemin onaylamadığı bir evlilikti. 5 tane sabıkası varmış. Beni de dolandırdı. Üzerime var olan ev ve arabanın hepsi gitti. Evliliğimin ilk günü dayak yedim. Uzun süre şiddet gördüm

En yakın arkadaşımla evlendi: Ben ayrıldım 14. gün. Benim en yakın arkadaşımla evlendi. Kız daha sonra televizyon programlarına çıktı." diyerek canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Dün akşam ekrana gelen bölümde de nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklayan Duygu, 'burada yarışmadayken bir kız aradı 'nişanlın seni aldattı' dedi. Nişanlıma sordum 'doğru mu' diye o da aldattığını kabul etti.' ifadelerini kullandı.

Duygu Acarsoy kimdir: Duygu Acarsoy, 35 yaşında. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak çalışıyor.

Yarışmaya Ankara'dan katılıyor. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış (İspanya ve Almanya'da ekşi mayalı ekmekler). Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de mevcut. Sektörde 3,5 senedir eğitmen olarak çalışıyormuş.

Duygu Acarsoy'un bir erkek kardeşi var.

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