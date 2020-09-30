Esra Erol'daki kadın için şok gelişme! Bebeğin babası komşu Cengiz de dövüldü

ATV Esra Erol'da programında ortaya çıkan rezaletle ilgili yeni gelişmeler var. Esra Karakuş isimli kadın, 2 yıl gizlice abi dediği komşusu Cengiz Koraltan ile ilişki yaşamıştı. Eşi Ferdi Karakuş, canlı yayında 6 aylık kızı Ecrin'in de komşudan olduğunu öğrenmişti. DNA testi sonuçları açıklandığında bebek komşudan çıkanca Esra Karakuş, 'elhamdülillah' diyerek sevinç çığlığı atmıştı. 28 yaşındaki Esra Karakuş ile ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, sevgilisi Cengiz Koraltan da feci şekilde dövüldü.