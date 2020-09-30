Esra Erol'daki kadın için şok gelişme! Bebeğin babası komşu Cengiz de dövüldü
Esra Karakuş ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programda 6 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmişti. Sevgilisi olan Cengiz Koraltan dövülürken, Esra Karakuş için de şok bir gelişme var.
ATV Esra Erol'da programında ortaya çıkan rezaletle ilgili yeni gelişmeler var. Esra Karakuş isimli kadın, 2 yıl gizlice abi dediği komşusu Cengiz Koraltan ile ilişki yaşamıştı. Eşi Ferdi Karakuş, canlı yayında 6 aylık kızı Ecrin'in de komşudan olduğunu öğrenmişti. DNA testi sonuçları açıklandığında bebek komşudan çıkanca Esra Karakuş, 'elhamdülillah' diyerek sevinç çığlığı atmıştı. 28 yaşındaki Esra Karakuş ile ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, sevgilisi Cengiz Koraltan da feci şekilde dövüldü.
Canlı yayındaki itirafını suç duyurusu olarak kabul eden Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, Esra Karakuş hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Esra Karakuş, İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü.
Neden gözaltına alındı?
Esra Karakuş hakkında açılan 5237 sayılı TCK'nın 231. maddesi gereğince, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçu kapsamında ifade verdi. Karakolda ifadesi alınan Esra Karakuş sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra Karakuş'un bebeği ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.
Sevgilisi Cengiz Koraltan dövüldü
Esra Erol'da 'pişkin' itirafları ile herkesin tepkisini çeken Cengiz Koraltan ise büyük bir şok yaşadı. Cengiz Koraltan kimliği bilinmeyen kişilerce feci şekilde dövüldü. Kuyucak'ta yaşayan Koraltan, Esra Erol'daki ifşadan sonra evini Nazilli'ye taşımaya karar verdi. İddiaya göre; Cengiz Koraltan, Sümer Mahallesi 188 Sokak'ta evini taşıdığı sırada iki arabayla gelen kimliği belirlenemeyen 8-9 kişilik grubun saldırısına uğradı. Darp edilen Cengiz Koraltan, sağlık ekibi tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Cengiz Koraltan'ı dövdüler- Video tıkla