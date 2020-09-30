BIST 1.144
DOLAR 7,73
EURO 9,07
ALTIN 471,11
HABER /  DÜNYA
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik Üssü açıklaması

Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nü boşaltacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." dedi.

Abone ol

Pompeo, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ile Atina arasında tansiyonun düştüğüne işaret eden Pomepo, bu konuda "bir fırsat penceresinin" belirdiğini dile getirdi.

Pompeo, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını , gerilimi tırmandıran tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlü şekilde sürdüreceğini söyleyen Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin ise "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, temaslarda bulunmak üzere 27 Eylül'de Yunanistan'ın Selanik kentine gelmişti. Burada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, programının ikinci durağı olan Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlanmıştı.

Miçotakis ile Pompeo, dün Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yarın tüm ülkede denetim gerçekleştirilecek
MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama
Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri! BOTAŞ açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi bombası! AYM yeni baştan yapılandırılsın
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu
WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu
Duygu Acarsoy evli mi Masterchef Duygu eleme potasının gediklisi
Fenerbahçe, Emiliano Buendia için girişimlere başladı
Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer, koronavirüse yenik düştü
HES kodu alma SMS ile nasıl alınır HES kodu alma anlatımı
Yorumlar