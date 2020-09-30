YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. YEP'te açıklanan istihdam hedeflerine ulaşmak için birçok yöntem belirlendi. İş dünyasının ihtiyaç ve talepleri ile çalışanların şartlarını bir araya getirecek formüller uygulanacak.

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Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) kapsadığı 3 yıllık dönemde ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin ve ileri yaştakilerin istihdamını kolaylaştırıcı, kısa süreli ve esnek çalışma modellerini teşvik edici politikaların yürütüleceği açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından kamuoyuna tanıtılan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP’te istihdamı önceleyen politika ve tedbirler dikkati çekti.

YEP’teki işsizlik tahmini 2020'de yüzde 13,8

YEP'te koronavirüsün etkili olduğu 2020'de işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, bu oranın alınacak tedbir ve uygulanacak politikalarla 2021'de yüzde 12,9'a, 2022'de yüzde 11,8'e, 2023'te de yüzde 10,9'a düşürülmesi hedefleniyor.

İstihdam kalkanı paketi uygulamaya giriyor

Programa göre, koronavirüs salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici ve iş gücü piyasasına ilişkin yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi uygulamaya alınacak.

Hızlı dönüş desteği geliyor

İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması ve iş gücüne daha çabuk geri dönmeleri "Hızlı işe dönüş desteği” ile teşvik edilecek.

25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstü için daha esnek koşullar

Esnek çalışma modelleri ile 25 yaş altı gençler ile 50 yaşın üstünde olan çalışanların istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak için iş hayatında daha esnek koşullar sağlanacak, 50 yaş üstü tam zamanlı çalışanların kısmi zamanlı çalışmaya geçişi teşvik edilecek.

10 günden az çalışan 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmesine imkan sağlayacak düzenleme ile gençlerin deneyim ve beceri kazanmaları sağlanacak ve işverenlerin gençleri tercih etmesi desteklenecek.

YEP döneminde koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç duyulan uzaktan çalışma dahil, mevzuatta tanımlanan ancak uygulama alanı bulamayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

İşsiz profiline göre iş gücü programları oluşturulacak

Kayıtlı işsizlerin profillerinin çıkarılmasına ve aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak.

Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aktif iş gücü programları etkin şekilde uygulanacak.

Mesleki ve teknik eğitimin içeriği ile hayat boyu öğrenme ve aktif iş gücü programları, belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak planlanacak.

İş başı eğitim programları düzenlenecek

İmalat, bilgi ve iletişim sektörlerinde yaşanan nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesi amacıyla sektör odaklı işbaşı eğitim programları düzenlenecek.

Geleceğin insana yakışır işleri yaklaşımıyla, bilgi teknolojileri, e-ticaret, girişimcilik programları, teknoloji yoğun işler ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda iş gücü taleplerini, becerilerini ve geleceğin mesleklerini belirlemek amacıyla sektörle iş birliği halinde çalışmalar yapılacak.

1 milyon vatandaşa, ücretsiz eğitimler verilecek

Türkiye’nin süregelen dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen 1 milyon vatandaşa, düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle yetkinliklerini geliştirme fırsatı tanınacak ve işverenlerin bu vatandaşların özgeçmiş bilgilerine hızlı ve kolay erişimi sağlanarak istihdam olanakları artırılacak.