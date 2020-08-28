Kısa çalışma ödeneği uzatılırsa bu kez farklı olacak herkes alamayacak
Kısa çalışma ödeneği bu ayla birlikte sona eriyor, uzatma kararı haftaya çıkacak. İşçi ve işveren kesimi uzatmanın bu kez sektörel olacağını konuşuyor.
Tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik dengeleri alt üst eden koronavirüs salgını nedeniyle hükümet bir dizi tebdir devreye sokmuştu. Bunlardan bir tanesi de kısa çalışma ödeneği. Uygulama ile devlet işverenin yükünü bir hayli azaltmış toplu işten çıkarmaların önüne geçmişti. Kısa çalışma ödeneği uygulaması Temmuz ayı sonunda Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bir ay daha uzatılmıştı. Gelinen noktada işveren ve işçi kesiminin ortak talebi uygulamanın devam etmesi... Ancak KSÖ önümüzdeki süreçte farklı bir şekilde ile gündeme gelecek.. Peki uygulama nasıl olacak? İşte detaylar...
Meclis kapanmadan yapılan yasa değişikliği kapsamında, kısa çalışma uygulamasının sektörel veya genel olarak uzatılması mümkün bulunuyor.
Şartları belirlenecek
Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre son uzatma kararında sektörel ayrım yapılmamış ve genel olarak işverenlere bu imkandan yararlanma hakkı tanınmıştı. Yeni alınacak kararla ise, Eylül ayında kısa çalışma uygulamanın şartları belirlenecek.
Bunun için sektörlerden ve bakanlıklardan görüşler alınmaya başlandı. Talepler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplanıyor ve buna göre karar alınacak.