Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu

Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği yetki sonrası kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, tüzel kişiliğini kazandı. Böylelikle İstanbul'un ikinci, Türkiye'nin 81. barosu kurulmuş oldu.

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Türkiye Barolar Birliği'nin verdiği yetkinin ardından Haliç Kongre Merkezi'nde kuruluş genel kurulunu yapan İstanbul 2 No'lu Baro, başkan ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerini belirledi.

Avukat Gönül Yıldız'ın başkan seçildiği İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye Barolar Birliği'ne bildirimde bulunulmasının ardından tüzel kişilik kazandı.

Yönetim kurulunda kimler var?

Baronun yönetim kurulunda ise Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı, Şengül Karslı, Mustafa Ağca, Özcan Dolapçıoğlu, Yasin Şamlı, Perihan Özdemir, Gökhan Taran ve Hatice Akkaya yer alıyor.

Olağan genel kurulda başkan ve yönetim belirlenecek

Avukat Necati Ceylan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, yönetimin Türkiye Barolar Birliği'ne bildirilmesinin ardından İstanbul 2 No'lu Baro'nun tüzel kişilik kazandığını belirterek, birliğin de bunu Adalet Bakanlığı'na ileteceğini söyledi.

Bayburt'ta baro kurulması çalışmaları

İstanbul 2 No'lu Baro'nun tüzel kişiliğini kazanmasıyla Türkiye'nin 81'inci barosunun kurulmuş olduğunu ifade eden Ceylan, yine Bayburt'ta da baro kurulması için çalışmaların olduğunu dile getirdi.

Ceylan, ekim ayının ilk haftasında seçimli olağan genel kurul yaparak başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulunu, Türkiye Barolar Birliği delegesini seçeceklerini belirterek, 3 Ekim'de yapılacak olağan genel kurulda ilk gün çoğunluk sağlanamazsa sonraki hafta toplanılacağını aktardı.

Yasal düzenleme sonrası kurulan ilk baro

Geçen günlerde yapılan toplantının kuruluş genel kurulu olduğunu dile getiren Ceylan, "Bu hafta yapılacak olan bizim ilk genel kurulumuz olacak. Yasal düzenlemenin ardından Türkiye'de kurulan ilk baro olduk. Yine 81 baro içerisinde üye sayısı açısından İstanbul 2 No'lu Baro, Türkiye'de 10-11'inci sırada yer alıyor. Baromuzda 2 bin 55 üyemiz var. İstanbul'da 49 bini aşkın avukat bulunuyor" dedi.