HES kodu toplu taşımada zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır 3 yöntemi var
İçişleri Bakanlığı, kısa süre önce şehir içi toplu ulaşımda ve otellerde HES kodu zorunluluğu uygulamasını yürürlüğe soktu. Peki nedir bu HES kodu, nasıl alınır? İşte 3 yöntemi olan HES kodu almada adım adım yapılması gerekenler...
Koronavirüs önlemleri kapsamında hükümet yeni bir uygulamayı daha bugün devreye aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki nasıl alınır bu HES kodu? İşte adım adım HES kodu almak için yapmanız gerekenler...
Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki HES kodunu almanın öne çıkan üç farklı yöntemi bulunuyor.
"HES kodu işlemleri" bölümü
Öncelikle telefonunuzun işletim sistemine bağlı olarak Google Store veya Apple Store'dan Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını indirin. HES kodu için mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girin.
Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklayın ve kod kullanım süresi seçerek HES kodu oluşturun.