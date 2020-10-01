HES kodu toplu taşımada zorunlu oldu! HES kodu nasıl alınır 3 yöntemi var

Koronavirüs önlemleri kapsamında hükümet yeni bir uygulamayı daha bugün devreye aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi. Peki nasıl alınır bu HES kodu? İşte adım adım HES kodu almak için yapmanız gerekenler...