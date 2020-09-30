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AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu koronayı yendi! Babasının cenazesine bile katılamadı

Demirören Haber Ajansı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıkması ardından 27 gün yoğun bakım, 20 gün entübe olmak üzere hastanede gördüğü tedaviyle hastalığı yendi.

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Geçen 30 Haziran'da koronavirüs hastalığına yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşması ardından TBMM'de görevine başladı. Akbaşoğlu, tedavi sürecinde yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı. 

Akbaşoğlu, 30 Haziran'daki TBMM'de Ak Parti grup başkanvekilliği ve idare amirleri seçimleri öncesi yaptırdığı testin pozitif çıktığını hatırlatarak, "O testin sonuçları seçimler yapılırken bize intikal etti ve 30 Haziran'da Ankara Şehir Hastanesi’ne geçtik. Orada tedavi süreci başladı. 27 günü yoğun bakım, 20 günü entübe olmak üzere toplam 58 günlük tedavi sürecinin sonunda 1 aylık rehabilitasyon sürecini de geçirdikten sonra vazifemizin başına döndük. Dün itibarıyla AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun toplantısına iştirak ettik. İnşallah yarın da Meclis açılışıyla görevimizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Babasının cenazesine katılamadı
Ağır bir süreç geçirdiğini vurgulayan Akbaşoğlu, pandemi süreci başlamadan önce annesini kaybettiğini, hastanede tedavi görürken de babasının rahmetli olduğunu öğrendiğini söyledi. Akbaşoğlu, "Babamın rahmetli olduğunu vefatından 10 gün sonra öğrenmiş olduk. Cenazeye katılamadım, yokluğumu hissettirmeyen Meclis Başkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Maske, mesafe ve temizlik
Akbaşoğlu, vatandaşları salgına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Vatandaşların bu zor süreçleri yaşamaması maske, mesafe ve temizlik kurallarına son derece riayetle mümkün. Bu vesileyle aziz milletimizin bütün fertlerine Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda, o kurallara harfiyen riayet etmelerini kendi ve başkalarının sağlığı açısından son derece önemli olduğunu vurgulamak isterim" dedi.  

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