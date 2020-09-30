BIST 1.145
DOLAR 7,72
EURO 9,06
ALTIN 471,80
HABER /  EKONOMİ
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken YEP teorisi! Albayrak 'Anti-ithalat devrimi' başlattı

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Yeni Ekonomi Programı ile “Anti-ithalat devrimi” yaptığını söyledi. Kütahyalı, “ Albayrak’ın bu programının özü bir imalat ve ihracat devriminin ateşini yakmasıdır” dedi.

Abone ol

İsim vermeden, Ali Babacan’ın Ekonomi Bakanı olduğu dönemi eleştiren Kütahyalı şunları söyledi;

“Finans ve ekonomi bakanları da yüksek cari açığı kapatmak için bu sürekli alınmak zorunda olan borçları dış piyasalardan en düşük faizle alıp almama noktasında rekabet yaşardı.

İşte bakın itibarımız çok yüksek. Ne kadar ucuz para bulduk” denirdi. Bu sayede kurlar da düşük olursa bizler de toplum olarak lale devri yaşardık.

'Değerli TL demek değersiz bir Türk ekonomisi demektir'

Bol ve ucuz ithalat devam ederdi. TL çok değerli olurdu.
Fakat bu ithalat ekonomisi modeli Türkiye’yi bir debelenme içine boğdu ve boğdu. Değerli TL demek değersiz bir Türk ekonomisi demektir.”

'Berat Albayrak’ın kişiliğini iyi tanıdığım ekonomik ihtilali başaracağına inanıyorum'

“Türkiye bir ithalat ekonomisi olmaya, bu sebeple yüksek cari açık vermeye ve sonra da bu cari açığı finanse etmek için borç almaya ve bu şekilde döngüsel gitmeye çok alışmış bir ekonomiydi” diyen Kütahyalı, Albayrak’ın bu yapıyı değiştirmeyi hedeflediğini belirtti. Kütahyalı, “Bu iktisadi ve mali devrim kesinlikle kolay olmayacak ama ben Berat Albayrak’ın kişiliğini iyi tanıdığım ve bildiğim için ısrar ve inat ederek bu ekonomik ihtilali başaracağına inanıyorum” diye yazdı.

SON DAKİKA HABERLERİ
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yarın tüm ülkede denetim gerçekleştirilecek
MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama
Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri! BOTAŞ açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi bombası! AYM yeni baştan yapılandırılsın
ÖNCEKİ HABERLER
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant partisi CHP'den istifa etti
AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu koronayı yendi! Babasının cenazesine bile katılamadı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik Üssü açıklaması
Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu
WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu
HES kodu alma SMS ile nasıl alınır HES kodu alma anlatımı
Yorumlar