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Doğalgaza ekim ayında zam var mı? Fiyat tarifelerini BOTAŞ açıkladı

Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifesi tüm aboneler için sabit bırakıldı.

Konutta 1.251 lira

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1.000 metreküp doğal gaz için 1.251 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1.400 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Doğalgaz ve elektrik 2020'de ne kadar zamlandı?

Türkiye İstatistik Kurumu elektrik ve doğal gazdaki 6 aylık ve 1 yıllık fiyat değişim oranlarını açıklamıştı. Sanayide elektrik fiyatı bir önceki döneme göre yüzde 7,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,8 artarak ortalama 58,6 kuruş oldu. Konutlarda, 1 kilovat elektrik için, tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 7,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32,3 artarak ortalama 71,2 kuruş oldu.

Doğalgaz fiyat artışı yüzde 34.7 oldu Sanayide 2020 yılı birinci dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 metreküp doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 1,4 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak ortalama 189,0 kuruş oldu. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için tüketicilerin 2020 yılı birinci döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 34,7 artarak ortalama 182,6 kuruş oldu.

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