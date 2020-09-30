DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Gerçek ölüm sayısı 1 milyondan çok daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70’ini temsil eden 167 ülkenin çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına dahil olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle can kaybının 1 milyonu aşmasına ilişkin 'gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla' değerlendirmesini yaptı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle can kaybının 1 milyonu aşmasına ilişkin 'gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla' değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte; Ghebreyesus, koronavirüs için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 167 üye ülkenin dahil olduğunu belirtti ve söz konusu ülkelerin dünya nüfusunun yüzde 70’ini temsil ettiğini açıklayarak, "Liste her geçen gün büyüyor" dedi.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

Aşıların çoğu zengin ülkeler tarafından satın alındı

Diğer taraftan; Oxfam International tarafından Eylül ayının başında yayımlanan raporda, aşı çalışmalarının son aşamasında bulunan AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmiş, kalan yaklaşık 7 milyar insanın 2 buçuk milyar doz aşıyla yetinmek zorunda kalacağı öne sürülmüştü.