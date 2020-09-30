BIST 1.145
DOLAR 7,72
EURO 9,06
ALTIN 471,80
HABER /  SAĞLIK
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Gerçek ölüm sayısı 1 milyondan çok daha fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70’ini temsil eden 167 ülkenin çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına dahil olduğunu açıkladı. Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle can kaybının 1 milyonu aşmasına ilişkin 'gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla' değerlendirmesini yaptı.

Abone ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle can kaybının 1 milyonu aşmasına ilişkin 'gerçek rakam muhtemelen çok daha fazla' değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte; Ghebreyesus, koronavirüs için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 167 üye ülkenin dahil olduğunu belirtti ve söz konusu ülkelerin dünya nüfusunun yüzde 70’ini temsil ettiğini açıklayarak, "Liste her geçen gün büyüyor" dedi.

COVAX mekanizması, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz Kovid-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.

Aşıların çoğu zengin ülkeler tarafından satın alındı

Diğer taraftan; Oxfam International tarafından Eylül ayının başında yayımlanan raporda, aşı çalışmalarının son aşamasında bulunan AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmiş, kalan yaklaşık 7 milyar insanın 2 buçuk milyar doz aşıyla yetinmek zorunda kalacağı öne sürülmüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yarın tüm ülkede denetim gerçekleştirilecek
MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama
Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri! BOTAŞ açıkladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi bombası! AYM yeni baştan yapılandırılsın
ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken YEP teorisi! Albayrak 'Anti-ithalat devrimi' başlattı
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant partisi CHP'den istifa etti
AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu koronayı yendi! Babasının cenazesine bile katılamadı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik Üssü açıklaması
Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu
Duygu Acarsoy evli mi Masterchef Duygu eleme potasının gediklisi
Yorumlar 3 yorum