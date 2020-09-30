Eski Dışişleri Bakanı Ali Bozer koronavirüsten hayatını kaybetti

ANKARA'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer (95), bir süre önce, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bozer, hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Eski Dışişleri Bakanlarımızdan Sayın Ali Bozer’in koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Ali Bozer kimdir?

1925 yılında Ankara'da doğan Ali Bozer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İsviçre Neuchâtel Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Kürsüsü öğretim üyeliği ve başkanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı ve üyeliği, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Mahkemesi hakimliği, Lahey Adalet Divanı üyeliği, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü müdürlüğü, Dünya Sigorta Hukuku Derneği Türk Grubu başkanlığı, Ankara Türk Eğitim Derneği Vakfı başkanlığı görevlerinde bulundu. 17 ve 18'inci dönem milletvekilliği yapan Bozer, 44'üncü hükumet Gümrük ve Tekel, 45 ve 46'ncı hükumet Devlet Bakanı, 46 ve 47'nci hükumet Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 47'nci hükumet Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi.