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Azerbaycan'a verilen destek Ermenileri kızdırdı

Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin sosyal medyadan Azerbaycan'a Karabağ konusunda verdiği destek Ermenistan'ı kızdırdı.

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ERMENİSTAN, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek veren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin fahri doktora unvanı iptal etti.

Ukrayna’da Ulusal Reform Konseyi’ne bağlı Reform İcra Komitesinin başkanlığını yürüten eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne destek verdi.

Saakaşvili, Gürcüce ve İngilizce yayınladığı mesajında, "Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek" dedi.

Ermeni bakan tepki gösterdi

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan ise sosyal medya paylaşımında, Saakaşvili’nin Erivan Devlet Üniversitesi’ndeki fahri doktora unvanının iptal edilmesi talebinde bulundu. Saakaşvili Ermenistan'da devlet 'onur nişanı'na da layık görülmüştü. 

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