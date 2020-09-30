BIST 1.145
DOLAR 7,72
EURO 9,06
ALTIN 471,80
HABER /  GÜNCEL
ADV Bağışıklığınıza 4x4’lük destek

Terörün finansı uyuşturucuya Diyarbakır'da büyük darbe

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR'da 'Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' kapsamında yürütülen çalışma sonucu 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Abone ol

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığından basınla paylaşılan bilgi notuna göre; 'Yıldırım-7 Narko-Terörizmle Mücadele Operasyonu' kapsamında 29 Eylül'de icrasına başlanan operasyonda istihbari çalışmalar sonucu önceden tespit edilen noktalarda 4 ton 57 kilogram esrar ve 236 bin 500 kök Hint keneviri bulundu.

Diyarbakır genelinde 1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 ton 684 kilogram esrar ve 97 milyon 250 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen ve zaman zaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da destek verilen, narko-terör operasyonlarında ele geçirilen 97 milyon 250 bin kök Hint kenevirinin imha edilmesi neticesinde 2 ton 236 kilogram toz esrarın piyasaya sürülmesine engel olunduğu belirtildi.

Ele geçirilen uyuşturucu, Lice İlçe Jandarma Komutanlığında basına gösterildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Gerçek ölüm sayısı 1 milyondan çok daha fazla
YEP'te işsizliğe kesin çözüm için detaylar belli oldu! İşte madde madde alınacak önlemler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdi! Yarın tüm ülkede denetim gerçekleştirilecek
MSB'den Ermenistan uçağı düşürüldü iddiasına yalanlama
Benzine 14 kuruşluk zam! Gece yarısından itibaren yansıyacak
Doğal gazda ekim ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri! BOTAŞ açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken YEP teorisi! Albayrak 'Anti-ithalat devrimi' başlattı
Evrensekiz Belediye Başkanı Mustafa Nalbant partisi CHP'den istifa etti
AK Parti'li Mehmet Emin Akbaşoğlu koronayı yendi! Babasının cenazesine bile katılamadı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik Üssü açıklaması
Türkiye Barolar Birliği yetkiyi verdi! İstanbul'un 2. Türkiye'nin 81. barosu kuruldu
Açık lise kayıtları ne zaman bitiyor AÖL harçları kaç para?
Yorumlar