Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Her vaka hasta değildir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuştu. Bakan Koca ölüm sayılarıyla ilgili olarak yapılan spekülasyonlarla ilgili "Skor arayışında olanlar sayıyı gerçekten yüksek göstermeye çalışanlar neye dayanak arıyor" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarının 2-3 aylık süre zarfında sonuçlanacağını belirten Bakan Koca, "Tünelin ucundaki ışık göründü. Bazıları bu tünelden kayıp vermeden çıkmak istiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Koca konuşmasında ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son durumla ilgili olarak "Ankara'da vaka sayısı %24.8 oranında düştü. 3 hafta öncesine göre düşüş ise %60'larda. İzmir'de vaka sayısı %26 oranında düştü. İstanbul'da vaka sayısı %2.8 oranında düştü" diyerek son durumu özetledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgında hayatını kaybedecek insan sayısının 2 milyonu geçeceğini belirtiyor. Dünya vaka tespitinde yeterince atak ve kararlı hatta istekli değildir. Salgında gözle görülmeyen her risk izole edilmiş riskten çok daha korkunçtur. Amacı hastalıkla etkin mücadele olan vakaya ulaşır. İlerlemiş vakanın müracatını beklemez. Bu dönemde sosyal davranışlarımız değiştiği gibi ruh durumumuz da değişti. Bazı durumlarda fikir birliğine kolay ulaşıyoruz, bazı durumlarda zor ulaşıyor.

İddialara cevap verdi

Herkes bir yorum bir sorun ileri sürebilir. Başka kaygılar ortaya koyabilir. Bu konuda unutulmaması gereken toplumun ortak sorununu ele aldığımızdır. Bunu yaparken de toplumun görülen ve ya çıplak gözle görülmeyen çıkarları korumamız gerektiği gerçeğidir. Yapılan eleştirilerde pergelin bir ayağı burada olmalıdır. Bu sözlerimden de anlaşılacağı gibi bazı iddialarda huzurunuzda yanıt vereceğim.

HER VAKA HASTA DEĞİL Salgında endişe verici olan tespit edilen vakalar değil, tespit edilemeyen vakalardır. Aşı için önümüzde 2-3 aylık süre kaldığına göre tünelin ucundaki ışık göründü. Bazıları bu tünelden kayıp vermeden çıkmak istiyor. Her vaka hasta değil, testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. İz sürücüler olan filyasyon ekibimiz ağırlıklı olarak bunları takip ediyoruz. Eğer tespit ile izole edilmezlerde salgının yayılmasına yol açarlar. Söz konusu şartlar yerine getirildiği için bu gruptakiler salgın için 1. öncelikle yeri yoktur. Artık dalgalardan değil vakalardan söz ediyoruz.

Ölüm sayısı ile ilgili iddialar için...

Ölüm sayıları ile ilgili korkunç iddialar var. Kayıplarımıza saygı gösterin. Ölüm sayılarıyla skor arayışında olanlar, sayıları gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanların dayanağı nedir? Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir. 2013 yılından beri kullanılmaktadır. Bu belgede yer alan iki hane önemlidir. Biri ölüm şekli diğeri ölüm nedenidir. Vefat sayılarıyla ilgili yanıltıcı iddialar bazı belediyelerin açıklamalarına dayanıyor Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır. Kişi İstanbul'da yaşadığı halde ikamet adresi Sivas ise TÜİK onu Sivas olarak kaydeder. Dolayısıyla belediye ile TÜİK onu başka kaydeder. Bu farkı yılın 9. ayında görürsünüz. 11 il belediyesi verilerine bakıp, sonuç çıkarmak yanlıştır. Yılın sonu beklenirse TÜİK verileri ile diğer verilerin çakıştığı zaten görülecektir. Ölüm sayısını saklama imkanı yok, 2020'deyiz"

"Ankara'da hasta sayısı yarı yarıya azaldı"

Son 3 hafta içinde yapılan bölgesel mücadelenin sonuçlarını gördük. Geçtiğimiz haftalarda, Diyarbakır, Van, İzmir'e değerlendirme ziyaretleri yapmıştık. Toplam 23 ilimizin sağlık alt yapısını ve yürütülen faaliyetlerin detaylı araştırmasını yapmış olduk. En fazla dikkat çeken yer Ankara'ydı. Ankara'da hasta sayısı son 2 hafta içinde yarı yarıya azaldı.

Aşı çalışmaları ne durumda?

3'er kişiden oluşan 780 kişi sahada. Sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı %60'ya yakın azaldı. Aşıyla ilgili gelişmeler üzerinde duramıyorum fakat denemelerin çok ötesine geçtiğini söyleyebilirim. Bağlantılı olduğumuz ülkeler aşıdan yanıt aldıklarını rapor etmektedir. 13 yerli çalışmamız var. Hayvan deneyleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum. Bundan sonraki dönemde bizim daha çok sahada yoğun filyasyon takibi yapmamız, aile ekibimizin devrede olmamız. Sağlık sistemimizin kuruluşlarımızın hasta takibini yapabiliyor olmamız nedeniyle eklendi.

Test sayımızı 200 bin rakamlarına çıkarmak istiyoruz

Şu dönemde daha çok yaygın takip yapmak istiyoruz. Dünyada yapılmayan filyasyonu daha etkin hale getirerek erken dönemde daha çok test yapan bir yaklaşımının pandemi de sonuç alacağımıza inanıyoruz. Test sayımızı 200 bin rakamlarına çıkarmak istiyoruz.

Yoğun bakım doluluk oranı

Türkiye'de yatak doluluk oranları, burada yatak doluluk oranlarını verdiğimiz de 234 bin yataktan bahsediyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı derken yatak sayımız 40 bin 850'den bahsediyoruz. 12 bine yakın yoğun bakım yatağının boş olduğunu bununda %38.7'nin karşılığı olduğunu hasta sayımızın bin beş yüzlerde olduğu görülüyor. Ankara'da vaka sayısı %24.8 oranında düştü. 3 hafta öncesine göre düşüş ise %60'larda. İzmir'de vaka sayısı %26 oranında düştü.

Soru Cevap

Akıllı bileklik uygulaması ne durumda?

Akıllı bileklik ile ilgili geçen haftalarda bahsetmiştim. Uygulamayı zorunlu olmadıkça kullanmaktan yana değiliz. Bununla ilgili bir yazılım yapıldı belli bir noktaya gelinmiş oldu. Sabit bir yere takılabilin, mesafeyi bizim ayarlayabildiğimiz olduğu, birden fazla kişinin de takip edilebilir olduğu, o mesafenin aşıldığında uyarı sistemiyle devreye giren bir uygulamaya çalışıldı ve yapıldı. Herkese bileklik tarzında değil, daha çok evde izole edilmesinde sorun yaşadığımız kişilerde uygulamak istiyoruz.

Okullarda sorun yaşandı mı?

Şu ana kadar hazırlık ve 1. sınıflarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü Kabine toplantısında da bilim kurulunun önerisi gündeme alınmış olur. Önümüzdeki haftalar bilim kurulunun düşündüğü, 2 sınıflar, 8. sınıflar ve 12 sınıflar için önerisi var. Karar aşamasına gelirse zaten açıklanmış olur.

Bağışıklık çalışmaları

PCR yöntemiyle bir çalışma yapılmıştı. O dönemde rakamları açıklamıştık. Aradan 2 ay zaman geçti. Biz bu çalışmayı yeniden tekrarlama kararı aldık. Gelecek hafta başlanmış olur. Bağışıklık durumunda aradaki farkı görmek istiyoruz.

Ulaşımda HES kodu uygulaması

Bilim Kurulumuzun HES kodunun yaygın kullanılması durumuyla ilgili önerisi olmuştu. Ulaşımda da HES kodunun yaygın kullanılmasının önemini biliyoruz. Kart sitemine işletilerek pozitifli kişilerin binmesi önlenmiş olacak. Yabancı gibi olan ya da cep telefonu olmayanlarla ilgili sorun yaşanabilir. Konaklama tesisleri dahil olmak üzere. Eğer bölgede salgın yüksek ise Hıfzı kuruları HES'i yaygınlaştırmak üzere bu kararları alabilir.

Sağlık çalışanlarına yapılan ödeme

Son derece talihsiz buluyorum. Burada kast edilen hizmetliler sınıfı var. Yardımcı hizmetlilerin ek ödemeleri düşük. Bahçivan da var berber de var. Yani vefat edenleri yıkayan kişilerle ilgili yapılan bir uygulamaydı. Burada da yüzde yüz gibi görünen ortalama 100 -200 liradan bahsediyoruz.

Seyirlici maç oynanacak mı?

Salgının şu döneminde seyircili olmaması yönünde bir önerimiz olmuştu. Daha sonra localardan başlamak üzere önerilerimiz olabilir.