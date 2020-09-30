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Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a Moskova'da görüşme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade ederek, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova’da ağırlamak için hazır olduklarını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Dağlık Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne yönelik koşullar yaratmak için arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Lavrov; Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde Rusya’nın bakanları Moskova’da ağırlamak üzere hazır olduğunu belirttiğini söyledi.

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