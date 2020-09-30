Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen ve kadın sığınma evine yerleştirilen Esra K.'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası Esra Erol'un ekibini panik yaşadığı öğrenildi.

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ATV'de yayınlanan " Esra Erol'da" programını 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra K. koronavirüse yakalanınca karantinaya alındı.

İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürülen ve ifadesi alınan Esra K.'ye, yerleştirildiği sığınmaevinde Kovid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Esra K., hastanede tedaviye alındı. Esra K. ile temas eden sığınmaevindeki 2 personelin ise evde karantinaya alındığı öğrenildi. Esra K.'nin kızı ise devlet korumasına alındı.

Esra Erol'un ekibi panik oldu

Öte yandan Esra K.'da koronavirüs çıkması sonrası Esra Erol'un programında çalışan ekipte panik başladığı öğrenildi. Program ekibi ve Esra Erol'un son durumu henüz bilinmiyor.



Ne olmuştu?

Esra Erol'un programındaki skandal Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. 6 aylık bebeğin, resmi babasından değil, komşudan olduğu ortaya çıkmıştı. DNA sonuçlarından sonra eşini aldatan annenin, "Allahıma çok şükür, biliyordum zaten" sözleri tepki çekmişti.