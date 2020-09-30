İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Türkiye bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir müttefik

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio; Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve bölgesinde istikrar için vazgeçilmez bir müttefik ve NATO üyesi önemli bir aktör olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

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Avrupa turu kapsamında İtalya ve Vatikan'daki temasları için sabah saatlerinde Roma'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile görüştü. Di Maio ve Pompeo, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Akdeniz’de tansiyona değinen Di Maio, AB üyesi olan Yunanistan ile Güney Kıbrıs yönetimi ile dayanışmasını dile getirirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanlarının sınırının belirlenmesi başta olmak üzere bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Di Maio, şunları kaydetti:

"Pompeo’ya da belirttiğim üzere; Türkiye’nin bölgesel istikrar için vazgeçilmez bir aktör ve müttefik olduğu, aynı zamanda NATO’nun önemli bir üyesi olduğu unutulmamalıdır. Birlikte çalışmak esas olandır. ABD’nin, Türkiye’nin yapıcı rol oynamasına yönelik olumlu etkisi olabilir. Kıbrıs meselesinde de paylaşılan ortak bir çözüm bulunması da buna dahil edilebilir."

Di Maio, ilerleyen günlerde Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Roma’da ağırlayacağını dile getirdi.