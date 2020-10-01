Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da İl Hıfzısıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son dört günde 547 ev karantinaya alındı.

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ADIYAMAN'da son dört günde 547 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, son dört günde farklı mahallelerdeki 547 evde karantina uygulaması başlatıldı.