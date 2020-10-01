Adıyaman'da 547 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da İl Hıfzısıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında son dört günde 547 ev karantinaya alındı.Abone ol
ADIYAMAN'da son dört günde 547 ev yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, son dört günde farklı mahallelerdeki 547 evde karantina uygulaması başlatıldı.