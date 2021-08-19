Türkiye 19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 292 bin 538 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Ağustos 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 14 bin 743 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" değerlendirmesinde bulundu.