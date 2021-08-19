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Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi 4 ölü 10 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi 4 ölü 10 yaralı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde E.B'nin (61) kullandığı 46 LA 761 plakalı hafif ticari araç, Kayseri-Malatya kara yolunun 42. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. olay yerinde, S.C. (40) ise kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B.'nin sürücü E.B.'nin eşi ile çocukları olduğu ve Kahramanmaraş'tan Nevşehir'in Kozaklı ilçesine tatile gittikleri öğrenildi.

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