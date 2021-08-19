Haiti'deki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi

Haiti'yi vuran 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 189'a yükseldi.

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Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda Cumartesi günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor.

Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan son açıklamada yüzlerce kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 2 bin 189'a yükseldiği bildirildi. Depremde 12 bin 268 kişinin de yaralandığı, çok sayıda kişiden halen haber alınmadığı ifade edildi. Yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin evin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kurtarma operasyonlarının devam ettiği aktarıldı.

Ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı devam ediyor.