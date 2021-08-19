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Vakalar artıyor! Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Vakalar artıyor! Adıyaman'da 78 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Dün 61 evin karantinaya alındığı Adıyaman'da vakalar arttı. Valilik bugün de 78 evde karantina uygulamasının başladığını duyurdu.

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 Adıyaman'da, 78 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 78 ev karantinaya alındı.

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