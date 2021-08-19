Taliban dünyanın ihtiyaç duyduğu madenlerin de sahibi oldu

Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarından CNN International, Taliban'ın dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık madenlerinde de ele geçirdiğini duyurdu.

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20 yıllık ABD işgalinden sonra Afganistan'ın başkenti Kabil'e girerek fiilen ülkenin yönetimini ele geçiren Taliban ülkenin büyük bölümüne hakim olmuş durumda. Hükumet güçlerini yenerek başkenti ele geçiren Taliban sadece Afganistan topraklarına sahip olmadı. O toprakların altındaki 1 trilyon dolar değerindeki minerallerin de sahibi oldu.

Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olarak gösteriliyor ancak CNN International'dan Julia Horowitz imzasıyla, "Taliban dünyanın umutsuzca ihtiyaç duyduğu 1 trilyon dolarlık minerallerin üzerinde oturuyor" başlığıyla yayımlanan habere göre ABD'li askeri yetkililer ve jeologlar ülkenin ekonomik durumu önemli ölçüde değiştirebilecek yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde maden yatakları üzerinde oturduğunu ortaya çıkardı.

2010 yılında yapılan bu keşfe göre demir, bakır ve altın gibi mineral kaynakları ülke geneline dağılmış durumda. Afganistan nadir toprak minerallerine de ev sahipliği yapıyor ve belki de en önemlisi dünyanın en büyük lityum yataklarından biri burada bulunuyor.

Söz konusu maddenin şarj edilebilir pillerde kullanıldığını anımsatan CNN International bu maddeyi 'iklim kriziyle mücadele için hayati önem taşıyan ancak az bulunan bir bileşen' olarak nitelendiriyor. Zira ülkeler karbon emisyonlarını azaltmak için elektrikli otomobillere ve diğer temiz teknolojilere geçmeye çalıştıkça lityum ve kobalt gibi metallerin yanı sıra neodimyum gibi nadir toprak elementlerine olan talep artıyor.

Uluslararası Enerji Ajansı da küresel lityum, bakır, nikel, kobalt ve nadir toprak elementlerinin arzının hızla artması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın iklim kriziyle mücadele girişiminde başarısız olacağına dikkat çekiyor.