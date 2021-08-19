BIST 1.439
DOLAR 8,51
EURO 9,97
ALTIN 488,34
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı için imzalar IDEF 2021'de atıldı

Türkiye'nin uzay alanındaki ilk ihracatı için imzalar IDEF 2021'de atıldı

TUSAŞ öncülüğünde Türkiye’den Arjantin’e ihraç etmesi planlanan ARSAT SG1 uydusu için Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve ARSAT S.A. şirketi yetkililerinin katılımıyla imza töreni gerçekleşti.

Abone ol

TUSAŞ ve Arjantin’in ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A. arasında imzalanan projeyle Türkiye uzay alanında ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklama ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin (TUSAŞ) uzay alanındaki iştiraki olan GSATCOM Uzay Sistemleri AŞ ile Arjantin ulusal telekomünikasyon şirketi ARSAT S.A.’nın "Yüksek Çıkış Gücüne Sahip HTS Haberleşme Uydusu" ihracatı için anlaşıldığı belirtilmişti. 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (İDEF’21) ise Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ve ARSAT S.A. şirketi yetkililerinin katılımıyla ARSAT SG1 uydusunun imza töreni gerçekleşti. İki ülke şirketleri arasında yapılan anlaşmayla ise Türkiye bir ilke daha imza atarak Uzay alanında ilk ihracatını gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Taksim'de yediği yumrukla komaya giren adamın eşi isyan etti: Dışarıda gezemeyecek
Taksim'de yediği yumrukla komaya giren adamın eşi isyan etti: Dışarıda gezemeyecek
Eyüpsultan'da mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki
Eyüpsultan'da mahalle sakinlerinden İBB'nin park yıkım kararına tepki
Adıyaman'da öğretim üyesi direksiyonda kalp krizi geçirdi! Feci kazada dikkat çeken detay
Adıyaman'da öğretim üyesi direksiyonda kalp krizi geçirdi! Feci kazada dikkat çeken detay
Masterchef Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir ne iş yapar?
Masterchef Burcu Önal eşi İbrahim Önal kimdir ne iş yapar?
Emre Büber kaç yaşında aslen nereli Masterchef Emre kimdir?
Emre Büber kaç yaşında aslen nereli Masterchef Emre kimdir?
Büyükçekmece’deki vahşette detaylar çıktı! Zanlı sokak ortasında 'Öldürdüm onu' diye bağırmış
Büyükçekmece’deki vahşette detaylar çıktı! Zanlı sokak ortasında 'Öldürdüm onu' diye bağırmış
Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İBB Çalışanları Derneğinden işten çıkarılan mesai arkadaşları için oturma eylemi
İBB Çalışanları Derneğinden işten çıkarılan mesai arkadaşları için oturma eylemi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşüğünde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları salgın döneminin en düşüğünde
Sinop'taki felaket! Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş
Sinop'taki felaket! Sel sularına kapılmadan önce oğluyla telefonda helalleşmiş