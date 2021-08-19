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Büyükçekmece’deki vahşette detaylar çıktı! Zanlı sokak ortasında 'Öldürdüm onu' diye bağırmış

Büyükçekmece’deki vahşette detaylar çıktı! Zanlı sokak ortasında 'Öldürdüm onu' diye bağırmış

İSTANBUL Büyükçekmece’de bir kadının eski eşi tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Zanlı cinayetin ardından sokağa çıkıp “Öldürdüm onu” diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş.

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Dehşete düşüren olay gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Fatma İnan(52) evine gelip kendisiyle tartışan Metin Esin ( 55)tarafından boğularak öldürülmüştü.

Olay sonrası sokağa çıkan Esin’in, “Öldürdüm onu” diyerek bağırdığı ve sonrasında polisi arayarak olay yeri yakınında teslim olduğu öğrenildi.

Esin ve İnan’ın 2014 yılında boşandığı da ortaya çıktı. Esin’in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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