İBB Çalışanları Derneğinden işten çıkarılan mesai arkadaşları için oturma eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışanları Derneği (İBBÇ-DER) üyeleri, sağlık sorunları gerekçesiyle işine son verildiğini belirttikleri mesai arkadaşları için Saraçhane'deki bir parkta oturma eylemi yaptı.

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İBB binası karşısındaki 50. Yıl Parkı'nda toplanan dernek üyeleri, mesai arkadaşları Bahadır Öcalan'ın işe iadesini talep etti.

İBBÇ-DER Başkanı Ali Rıza İlhan, burada yaptığı açıklamada, belediyenin işçileri ve sorunları görmezden gelen bir tavır içerisinde olduğunu söyledi.

İlhan, "Bu tavır olduğu sürece, bizler de meşru hakkımız olan arkadaşımızın işe iade talebini her gün buraya gelerek dillendireceğiz. Arkadaşımız işe iade edilene kadar bu eylemleri sürdüreceğiz." dedi.

İşten çıkarılan Öcalan ise mesai arkadaşlarının verdiği desteğe teşekkür ederek, haksız şekilde işten çıkarıldığını kaydetti.

Öcalan, meslek hastalığından dolayı niteliklerine uygun iş olmadığı gerekçesiyle iş akdinin feshedildiğini dile getirerek, "Ben de niteliklerime uygun iş olduğuna inanıyorum. Yalnız işten çıkartmanın daha kolay olduğunu düşünüyorlar muhtemelen. O yüzden de ben buna karşılık bir ses çıkartmayı düşündüm." diye konuştu.

Gruptakiler, oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.