Taliban fırsatçıları! Burka fiyatları 10 katına çıktı

AFGANİSTAN'da Taliban ülke yönetimini ele geçirdi kadınlar korkudan ya intihar etti, ya kaçtı ya da evlerine kapanıp başına gelecekleri beklemeye başladı. Burkayı çıkaran kadınlar ise Taliban'ın gelişiyle tekrar burka giymeye başladı. Fırsatçılar devreye girdi, burka fiyatları 10 katına çıktı...

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Afganistan'da 10 gün içinde Taliban militanları ülkedeki vilayetlerin önemli bir kısmının başkentlerini ele geçirdi. Hızlı ilerleyişleri yerel muhafızları da hazırlıksız yakaladı. İlerleme o kadar hızlı oldu ki bazı kadınlar alışverişe gidip kendilerine bir burka alacak zaman bile bulamadıklarını belirtti.

Evdeki tek burkayı sırayla giriyorlar

Adının açıklanmasını istemeyen bir kadın, "Evimizde bir-iki tane burkamız var. Ben, kız kardeşim ve annem, üç kişi bunlarla idare etmeye çalışıyoruz. Çok zorunda kalırsak ve burka bulamazsak bir çarşafa ya da öyle bir örtüye sarınmak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Fiyatlar 10 katına çıktı

Bir başka kadın da burka fiyatlarının militanlardan daha hızlı hareket etmek isteyen kadınların talebiyle 10 katına çıktığını söyledi.