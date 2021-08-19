BIST 1.439
DOLAR 8,51
EURO 9,97
ALTIN 488,34
HABER /  GÜNCEL

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandılar! 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandılar! 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

 EDİRNE'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Abone ol

FETÖ şüphelileri H.D, A.G ve M.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden H.D ve M.N tutuklandı. Diğer şüpheli A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 şüpheliyi yakalamış, şüpheliler kimlik sorgusunun ardından gözaltına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartal'da ormanda vurularak ölen polisin eşi: Katiller de ağlar
Kartal'da ormanda vurularak ölen polisin eşi: Katiller de ağlar
Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar
Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar
Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Randers Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Kocaeli Valiliği'nden boğulma vakalarına karşı yeni kararlar
Kocaeli Valiliği'nden boğulma vakalarına karşı yeni kararlar
Numan Kurtulmuş Bozkurt'a gitti gördüklerini anlattı: Küçük kıyamet
Numan Kurtulmuş Bozkurt'a gitti gördüklerini anlattı: Küçük kıyamet
CHP Van'da istifa şoku! 3 başkan tepki gösterip görevini bıraktı
CHP Van'da istifa şoku! 3 başkan tepki gösterip görevini bıraktı
Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Mardin'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Bazı madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Bazı madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü