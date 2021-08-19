BIST 1.438
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 489,63
HABER /  EKONOMİ

Bazı madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı

Bazı madenlerde devlet hakkı oranı artırıldı

Alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenleri için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve "maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım" olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kocaeli'de istismarı şikayet edince olanlar oldu! Yan yana çalıştığı kadına...
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Kadın cinayeti! Büyükçekmece'de 2 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Muğla Datça açıklarında peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı
Muğla Datça açıklarında peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı
Aydın'da kaza sonrası yaralandı! Komaya girmeden önce bakın ne yazdı
Aydın'da kaza sonrası yaralandı! Komaya girmeden önce bakın ne yazdı
İstanbul'da yeni Covid-19 kararı! Okul servisçilerine aşı zorunlu oldu
İstanbul'da yeni Covid-19 kararı! Okul servisçilerine aşı zorunlu oldu
Aşure günü kaç gün sürer 2021 aşure ne zaman bitiyor?
Aşure günü kaç gün sürer 2021 aşure ne zaman bitiyor?
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kundakçılık yangında olur siyasette olmaz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Kundakçılık yangında olur siyasette olmaz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in acı günü! Amcası Mehmet Özer hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in acı günü! Amcası Mehmet Özer hayatını kaybetti
Bakan Mustafa Varank: Katma değerli üretimlere desteklerimiz devam edecek
Bakan Mustafa Varank: Katma değerli üretimlere desteklerimiz devam edecek
Bor’un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi
Bor’un insan sağlığına inanılmaz faydası keşfedildi