Ozan Tufan'dan Watford'a transferinin ardından ilk açıklama! Üzülerek ayrılıyorum

Fenerbahçe'den İngiltere'nin Watford takımına transfer olan milli futbolcu Ozan Tufan açıklama yaptı. Tufan, "Elimde şampiyonluk kupasıyla trübünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden" dedi.

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Ozan Tufan, İngiltere'nin Watford takımına transferinin resmen açıklanmasının ardından, ilk açıklamasını yaptı. Milli futbolcu, "Büyük Fenerbahçe Ailesine Sevgilerimle" başlığıyla şunları söyledi:

"Hani şarkıda söylüyor ya, "Nasıl anlatsam, nereden başlasam" diye, işte böyle bir andayım. Bu satırları yazmayı sürekli erteledim. Ne söylesem yetmeyecek ne anlatsam eksik kalacak. Hissetiklerimi kelimelere dökmenin ne kadar zor olduğunu şimdi anlıyorum.

Bu armanın ağırlığını, çubukluyu 2015'te sırtıma geçirdiğimde anladım. Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Kolay mıydı onların girdiği kalplerde bir yer bulmak? Belki de bu yüzden ne olursa olsun bu arma için mücadele etmekten hiç vazgeçmedim. 19 yaşında bir genç olarak geldiğim, Kadıköy'e ayak bastığım ilk andan bugüne kadar hep en iyisini vermek için çalıştım. Bazen hep birlikte üzüldük, bazen milyonlarca taraftar yan yana Fenerbahçe'nin adını haykırdık.

Ancak artık veda etme zamanı geldi. Elimde şampiyonluk kupasıyla trübünlere koşamamış olmanın getirdiği hüzünle ayrılıyorum bugün evimden.

Fenerbahçe armasının gölgesinde geçirdiğim 6 sene boyunca yaşattığımız tarifi mümkün olmayan hatıralar için hepinize kalbimin en derin yerinden teşekkür etmek istiyorum. Umarım kalplerinizde benim için açtığınız yere, ülkemden binlerce kilometre uzaktayken bile layık olabilirim. Hepiniz hakkınızı helal edin.

Her gün olduğu gibi, bugün de en yüksek sesle! Sonsuza kadar Fenerbahçe!

Evladınız, Ozan."