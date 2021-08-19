ABD Başkanı Joe Biden'dan düşen uçaktan düşen Afganlarla ilgili skandal açıklama

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD tahliye uçağının tekerleğinden düşerek ölen Afganlarla ilgili "Bu günler önceydi" diye cevap vermesi tepkilere yol açtı.

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ABC News'tan George Stephanopoulos'a konuşan ABD Başkanı Joe Biden'dan skandal açıklamalar.

Stephanopoulos'un uçaktan düşen Afganlara ait görüntüleri hatırlatması üzerine Biden araya girdi ve 'Bu günler önceydi' dedi.

Gazetecinin ısrarla 'bu durum hakkında ne düşündünüz' sorusuna ise Biden 'Kontrolü sağlamamız gerektiğini' yanıtını vermekle yetindi.

Biden'ın bu cevabı kısa sürede ülke gündemine otururken, özellikle sosyal medyada pek çok tepki mesajı yer aldı.

Kimlikleri belli oldu

Uçaktan düşerek can veren iki kişinin kimlikleri belli oldu. İngiliz Mirror gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, feci şekilde can veren iki kişinin Kanada'ya kaçmak umudu ile havalimanına giden 16 ve 17 yaşındaki kardeşler olduğu ortaya çıktı.

Ölüme götüren söylenti

Aynı habere göre, Sekiz kardeşin en büyüğü olan iki kardeş 20 bin kişinin Kanada ya da ABD'ye yerleştirileceğine dair bir söylenti duyduktan sonra havaalanına koştu.

Kardeşlerden bir tanesinin cansız bedenine ulaşıldı ve aileye teslim edildi. Ancak diğer kardeşin cansız bedenine hala ulaşılamadı.

Bir akraba, VICE'a Kabeer'i 'ölü ya da diri' bulmayı umduklarını çünkü bunun aileyi 'teselli edeceğini' söyledi.