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ASELSAN ASFAT arasında 40.3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ASFAT arasında 40.3 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile ASFAT arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi ile ilgili 40 milyon 300 bin euroluk sözleşme imzalandı.

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Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN), başarılı çıkışını yeni ve kapsamlı bir sözleşmeye daha imza atarak sürdürdü.

ASELSAN ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında, Açık Deniz Karakol Gemisi (Savaş Sistemleri) ile ilgili 40 milyon 300 bin euroluk sözleşme imzalandı.

Açıklama KAP'ta yayınlandı 
ASELSAN'ın Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonu kapsayan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada, "ASELSAN ile ASFAT arasında, Savaş Sistemleri ile ilgili toplam bedeli 40 milyon 300 bin euro olan bir sözleşme imzalanmıştır. İş bu sözleşme kapsamında ASELSAN, Seyir Sistemleri, Muhabere Sistemleri, Radar Sistemleri ve Silah Sistemlerinin tedariki ve entegrasyonundan sorumludur." ifadelerine yer verildi.

Teslimat süresi 2023-2024 yılları olarak belirlendi 
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2023-2024 yıllarında gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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