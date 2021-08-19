Okullar ne zaman açılacak 1. sınıflar kaç gün sonra açılacak?

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte okullar ne zaman açılacak araştırması başladı. Önceliğimiz okulları açmak diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Buna göre okullar 6 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci ara tatil 15 Kasım'da başlayacak. 1. sınıflar ise 31 Ağustos 2021 Salı okula başlayacak.

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Okullar ne zaman açılacak sorusu eylül ayının yaklaşması ile veli ve öğrencilerin gündeminde. 1.5 yıldır eğitime uzaktan devam eden öğrenciler okulların açılması için gün sayarken umut veren son okul açıklaması yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Mehmet Özer, okulları açmak önceliğimiz dedi ve 2021-2022 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Buna göre 1. sınıflar için oryantasyon günleri 31 Ağustos Salı günü başlayacak. Okullar ise 6 Eylül pazartesi günü başlayacak. ilk ara dönem tatili 15 Kasım'da başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabinedeki görev değişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan devir teslim töreninde konuştu. Özer "Okulların açılması için vakaların tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz" dedi.

"İlk önceliğim okulları yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir"

Özer, eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur."

2021 2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı.

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Covid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek