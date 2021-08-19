Çevik Bir biberonla besleniyor! 28 Şubat'tan hapse girecek 'kudretli general'lerinin son hali

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve haklarında dün yakalama kararı çıkan 14 general ile ilgili kararı doğru bulmadığını yazdı. Çevik Bir'in çok hasta olduğunu ve biberonla beslendiğini yazan Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'af' çağrısı yaptı...

Abone ol

28 Şubat davasında Yargıtay’ın, 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezalarını onamasının ardından 14 sanıkla ilgili infaz süreci başlatıldı ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu isimler hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

"Hemen hepsi 80 yaşını geçmiş, çok büyük sağlık sorunları bulunan 14 general ile ilgili verilen hapis kararını doğru bulmuyorum" diyen Negahan Alçı, şöyle devam etti: "Bu paşalar eğer yakalama ve tutuklama kararının gereği yapılırsa çok muhtemel ki hapiste, hücrelerinde hastalıklarla boğuşup, büyük ıstıraplar çekerek vefat edecekler. Çok acı bir ölüm olacak onlar için."

'Çetin Doğan, avukatının söylediğine göre yemeğini kendi yiyemiyor'

- Mesela o darbe döneminin önde gelen aktörlerinden Çetin Doğan 84 yaşında. Avukatının söylediğine göre ayakkabılarını kendi bağlayamıyor, yemeğini kendi yiyemiyor. Bu durumdaki bir insanın hücreye atılmasının bu ülkeye ne faydası olabilir?

ÇEVİK BİR BİBERONLA BESLENİYOR - Çevik Bir’in de yakınları aynı şekilde Bir’in biberonla beslenebildiğini ve çok zor ayakta durduğunu söylüyorlar. Hapse atılacak olan diğer 12 askerden de sağlıklı olan yok. Bu paşaların cezaevlerinde çürütülüp ölüme terk edilmeleri bu ülkeye ne sağlayacak?

Erdoğan'a çağrı: '14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Alçı, "Tayyip Bey, 80 yaşını geçmiş ve hepsi de büyük sağlık problemleriyle uğraşan 14 ismi yetkinizi kullanarak affediniz. Bu hapis kararlarını başka bir şekle çevirmek sizin elinizde" dedi.