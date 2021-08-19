Taliban, Afganistan'ın ismini değiştirdi! İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan ettiler

Taliban, Afganistan'ı ele geçirmesinden dört gün sonra Afganistan İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan etti. Afganistan'ın adı 'Afganistan İslam Emirliği' oldu. Duyurunun İngiltere'nin Afganistan üzerindeki kontrolü bırakmasından 102 yıl sonra geldiği de gözlerden kaçmadı.

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Taliban'ın resmi sözcüsü Zabiullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda, Afganistan İslam Emirliği adında yeni bir devlet kurulduğunu duyurdu. Bildiri, ülkenin başkenti Kabil'in düşmesinden yalnızca 4 gün sonra geldi.

Mücahid ayrıca İslam Emirliği'nin kuruluşunun İngiltere'nin Afganistan üzerindeki kontrolünü bırakmasından 102 yıl sonra geldiğini belirtti. 19 Ağustos, Afganistan'da bağımsızlığın ilan edilmesi sebebiyle ulusal bir bayram olarak kutlanıyor.

20 yıl önceki gibi değiliz!

Taliban sözcüsü, ülkenin 20 yıl önce de şimdi de 'Müslüman bir ulus olduğunu' belirtirken, "Fakat olgunluk söz konusu olduğunda, 20 yıl önceki halimizle şimdiki halimiz arasında devasa bir fark var" ifadelerini kullanmıştı. Mücahid, şu an ülkede askeri bir durum yaşandığını, yeni hükümetin kurulmasıyla yasaların netleşeceğini belirtti.

Kimse kaçmasın, af var

Kendi kontrollerindeki bölgelerde yaşandığı belirtilen insan kaçırma ve cinayet olaylarına ilişkin soruya da Mücahid şu cevabı verdi: "Ülke çapında tam güvenlik var. Kimse kimseyi kaçıramayacak. Gün geçtikçe güvenlik durumu iyileşecek. Kimsenin ülkeyi terk etmesini istemiyoruz. Af var."