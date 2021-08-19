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Son dakika TSK'dan Sincar'a hava harekatı 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika TSK'dan Sincar'a hava harekatı 10 PKK'lı terörist öldürüldü

IRAK’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

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Son günlerde Mehmetçik’in hedef noktası haline gelen Irak’ın kuzeyinde operasyonlar sürerken, terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha vuruldu.

Kahraman komandolar, Sincar’a hava harekatı düzenledi.

10 terörist öldürüldü

10 terörist, etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya bir ağır darbe daha! Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da tespit edilen 10 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

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