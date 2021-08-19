Tekirdağ'da 17 kuyumcuya 264 bin lira "rekabet ihlali" cezası! Anlaşıp ortak fiyat belirlediler
TEKİRDAĞ'da anlaşarak ortak fiyat belirleyen kuyumculara rekabet kurumu para cezası verdi. 17 kuyumcu yaklaşık 264 bin lira ödeyecek.Abone ol
Bir merkez oluşturup fiyatları birlikte belirlediler. Ortak ekran kullanıp altın alışverişinde pazarlık şansını ortadan kaldırdılar. Ancak kuyumcuların bu hareketi cezasız kalmadı.
Altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirlediler
TRTHaber'de yer alan habere göre Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerindeki 17 kuyumcunun, altın alış-satış fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla başvuru yapıldı.
Ön araştırma sonrası dosya kabul edildi. Soruşturma açılmasına karar verildi. Delil, bilgi, belge, rapor, yazılı ve sözlü savunmalar değerlendirildi.
17 kuyumcuya 263 bin 818 lira ceza
Kurul, 12 Ağustos'ta oy birliğiyle nihai kararını verdi. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle 17 kuyumcuya toplam 263 bin 818 lira idari para cezası uygulandı.
Kuyumcuların kararın iptali için 60 günlük süre zarfında idari yargıya başvurma hakkı bulunuyor.