Doğu Perinçek 'Taliban Mustafa Kemal Paşa gibi başardı' dedi! Bırak şu saçma sapan işleri

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı” dedi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Doğu Bey! Bırak şu saçma sapan Atatürk Taliban kıyaslamasını" deyip saydırdı...

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Taliban'ı ABD'ye karşı verdiği mücadele nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'e benzetti. Perinçek, "20 yıldır Afgan milleti Taliban'ın önderliğinde ABD'ye karşı savaştı. ABD emperyalizmini Taliban yendi. Amerika Afganistan'dan kaçtı. Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bu sözlerinin ciddiye alınacak bir tarafı olmadığını belirterek Doğu Perinçek'e, "bırak bu saçma sapan sözleri" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili kısmı:

- Afganistan, tarihte hiçbir zaman doğru dürüst merkezi bir yönetim oluşturamadı. Kabilelerin, dağınık güçlerin itişip kakışmasının coğrafyası oldu hep. Ulus yok ortada. Merkezi yönetim tecrübesi yok. Afgan kimliği yok. Tarihsel deneyim diye bir şey de yok.

- Türkiye’nin durumu, Afganistan’ın durumuyla kıyas edilemez. Türkiye’nin büyük bir deneyimi var. Bir imparatorluk geçmişi var. Merkezi yönetim tecrübesi çok büyük. İmparatorluktan getirdiği müthiş zengin bir birikim söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir birikime yaslanıyor.

Atatürk'e düpedüz hakaret ve büyük saygısızlık

- Atatürk’le Taliban’ı kıyaslamak... Her şeyden önce Atatürk’e düpedüz hakaret ve büyük bir saygısızlık. Saçmalamanın daniskası. Absürdlüğün zirve noktası. Böyle bir kıyaslama, Atatürk ve yol arkadaşlarının birikim ve deneyimini aşağılamaktan başka bir anlam taşımaz.

- Taliban, fukara bir insan kaynağına yaslanıyor. Siyasi kurgusu da alabildiğine fukara... Afganistan’daki kaosa ve içsavaşa karşı, ilkel bir kurguyla verilmiş bir cevaptır Taliban. “İslam’ı sert uygularsak belaları def ederiz” diyen bir sosyolojiye yaslanıyor. İdeolojisi, hedefi, stratejisi bundan ibaret. İlkel bir kurtuluş reçetesiyle hareket ediyor.

Taliban'da Atatürk'ün dehası ve birikiminin binde biri yok

- Atatürk bir dehadır. Siyasi, askeri ve stratejik açıdan bir deha... Liderliğini Atatürk’ün yaptığı mücadelenin arkasında müthiş bir birikim vardır. Bugünün Taliban’ında... Atatürk ve yol arkadaşlarının yüz yıl önceki birikiminin ve deneyiminin binde biri bile yoktur.

- Taliban’ın antiemperyalizmine gelince... Fıkıh yorumunda alabildiğine katılar ama aynı katılığı ABD’ye karşı sergilemiyorlar nedense... Gayet pragmatik ve rasyonel takılıyorlar ABD’ye karşı. El altından, el üstünden görüşmeler... Güvence vermeler... Tahliyelere müsaade etmeler... “Merak etmeyin, bizden size zarar gelmez” demeler... Kısacası Taliban bile “Ben antiemperyalistim” demiyor.

Yıllar önce Öcalan'a çiçek verirken çekilmiş fotoğrafınız...

- Doğu Perinçek’e son olarak şunları söylemek isterim: Yıllar önce Öcalan’a çiçek verirken çekilmiş fotoğraflarınız, her tartışmada önünüze çıkarılır. Siz de yıllardır bu fotoğraflara açıklama getirmek için çabalayıp durursunuz. Bundan sıkıldı herkes. Afganistan’a gidip Taliban’a çiçek vermenizi tavsiye ederim. Bir yenilik olur. Önümüzdeki yıllarda da bu fotoğraflara açıklık getirmek için çabalar durursunuz.