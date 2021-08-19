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Sedef Şahin kimdir kaç kilo verdi son hali şaşırttı! Sedef Şahin kimdir?

Sedef Şahin kimdir kaç kilo verdi son hali şaşırttı! Sedef Şahin kimdir?

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisindeki Cansu rolü ile ünlenen Sedef Şahin, değişimi ile şaşırttı. Son halini gören oyuncuyu tanıyamadı. Peki Sedef Şahin kimdir, kaç yaşında, kaç kilo verdi?

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Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Cansu' karakterine hayat veren Sedef Şahin değişimiyle dikkat çekiyor. Yıllar içinde bambaşka birine dönüşen oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin ardından setlere ara veren oyuncu, yeni görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Beş yıl içerisinde 20 kilo veren Şahin, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

"İYİ Mİ AKŞAMLAR?" 
Şahin'in, "İyi mi akşamlar?" notuyla paylaştığı gönderisine beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Sedef Şahin kimdir: Sedef Şahin, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro okudu. Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol alan Şahin, "Belalı Baldız" dizisinde "Yeşim" karakteri ile tanındı.

"Patron Kim" ve "Avrupa Yakası" adlı dizilerinde konuk oyuncu olarak rol alan Sedef Şahin, 2007-2008 yılları arasında "Sevgili Dünürüm"de "Mine" karakterini canlandırdı.

"Mert'le Gert" adlı dizide de oynayan Şahin, 2010 yılında usta tiyatrocu Yıldız Kenter ile birlikte "Kraliçe Lear" oyununda görev aldı.

"Adını Feriha Koydum" adlı dizide "Cansu" karakterini canlandıran Sedef Şahin, 2018'de gösterime giren "Şaşkınlar Çetesi" filminde başrolü Oktay Gürsoy ile paylaştı.

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