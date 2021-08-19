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Arnavutköy’de parkta yeni doğmuş bebek bir vatandaş tarafından bulundu

Arnavutköy’de parkta yeni doğmuş bebek bir vatandaş tarafından bulundu

ARNAVUTKÖY'de bulunan parkta bir kişi, ağaçlıkların arasından gelen sesi kontrol etmek isterken çantaya koyulmuş yeni doğmuş bir bebek buldu. Polis bebeği oraya bırakanlar ile ilgili geniş kapsamlı çalışma başlatırken, bulunan bebek sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Arnavutköy Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, hastaneden dönüşte parkta dinlenmek isteyen Cengiz İlk ağaçlık alandan ses duydu. Duyduğu sesi kontrol etmek için ağaçlık alana giden vatandaş çantaya koyulmuş bir bebek buldu. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yeni doğmuş bebeği bulan Cengiz ilk o anlar ile ilgili, “Ben hastaneden geldim ve yorgundum buradaki alana uzanayım dedim 10 bilemedin 15 dakika geçti buralardan ses duymaya başladım. Kalktım baktım çalı diplerine falan baktım iyice yaklaşınca sesin çantadan geldiğini fark ettim...

"Çantayı açıp baktığımda içerisinde yeni doğmuş bir bebek gördüm üzerinde lekeler vardı motorlu güvenlikler geziyordu onlara haber verdim hemen gelip bebeği çıkardılar polise ve ambulansa haber verdiler. Ambulans gelip bebeği hastaneye götürdü sağlık kontrolleri yapılması açısından sonra polisler geldi...

"Bebek kundağa sarılıydı bu peçete o kundaktan düştü hatta. Bir eczaneye ait ilaç poşeti de vardı üzerinde. Poşetin içerisinde ne olduğunu göremedim polis ekipleri burada çalışma yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Polis geniş çalışma başlattı
Parkta bulunan bebeği kimin bıraktığı ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri parkta ve civarda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Henüz bebeği kimin bıraktığı belli olmazken polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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