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A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi.

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Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.

Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.

İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.

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