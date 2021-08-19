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Milli Savunma Bakanlığına 338 sözleşmeli personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığına 338 sözleşmeli personel alınacak

Milli Savunma Bakanlığı, sözlü sınav sonucuna göre çeşitli unvan ve branşlarda 338 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, pratisyen hekim, hemşire, diyetisyen, veteriner hekim, gıda mühendisi, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, sağlık teknikeri, kütüphaneci, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, tekniker ve büro personeli unvanları için başvurular 11-31 Ağustos'ta "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

Adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmaları, her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmaları gerekiyor.

Sözlü sınav tarihi ve yeri "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından alanları ile ilgili bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılmaları için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor. Değerlendirme neticesinde her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecek.

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