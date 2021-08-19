BIST 1.450
DOLAR 8,43
EURO 9,92
ALTIN 485,36
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da!

Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da!

Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

Abone ol

Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 MİLYON EURO KİRALIK ÜCRETİ ÖDENECEK
Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiralarken sarı-lacivertlilere de 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İngiliz ekibi gelecek sezon bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2023'te yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim 2023'te yapılacak
Taliban, Afganistan'da şeriat kanunlarını uygulayacak
Taliban, Afganistan'da şeriat kanunlarını uygulayacak
Kastamonu Bozkurt'ta selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Kastamonu Bozkurt'ta selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Afganistan Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye operasyonu
Afganistan Kabil'deki 200'ü aşkın Türk vatandaşı için uçan kale ile tahliye operasyonu
Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
Afganistan'dan kaçan Eşref Gani kendini savundu
Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür
Çekya'dan Afganistan'daki tahliye çalışmaları için Türkiye'ye teşekkür
Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Fatih Terim: Marcao bir hata yaptı, cezasını çekiyor
Fatih Terim: Marcao bir hata yaptı, cezasını çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!