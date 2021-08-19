Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Watford'da!

Premier Lig ekibi Watford, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiraladı. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilere kiralama ücreti olarak 1 milyon euro ödeyecek. Ayrıca milli futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

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Fenerbahçe, Ozan Tufan'la yolları ayırdı. Vitor Pereira'nın gelmesinden sonra takımda düşünülmeyen milli futbolcuyu Premier Lig ekibi Watford kiralık olarak kadrosuna kattı.

1 MİLYON EURO KİRALIK ÜCRETİ ÖDENECEK

Watford, Ozan Tufan'ı 1 yıllığına kiralarken sarı-lacivertlilere de 1 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek. 26 yaşındaki futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor. İngiliz ekibi gelecek sezon bu bedeli ödeyerek Ozan Tufan'ı bonservisiyle kadrosuna katacak.