BIST 1.450
DOLAR 8,46
EURO 9,92
ALTIN 484,99
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Etiyopya ile ilişkilerin temelinin 125 yıl önce Sultan 2. Abdülhamit döneminde atıldığını söyleyen Erdoğan, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik" dedi.

Etiyopya'daki Türk yatırımların miktarının 2 buçuk milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarımızın artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik ediyoruz. Etiyopya makamlarının bu süreçte gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında şirketlerimize her türlü desteği vereceğine inanıyorum. Etiyopya'da müşterek mazimiz ve dostluğumuzun nişanesi ata yadigarı eser mevcuttur diye konuştu.

"FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi"

Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası görüşmeleri de değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Etiyopya, hassas bir süreçten geçmektedir. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru, bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çevresine çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzlukta tüm bölge hükümetleri etkilenecektir. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: 3 doz aşı daha etkili!
Sel felaketi bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Sel felaketi bölgesinde 109 bina için acil yıkım kararı
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
Kayseri'de 14. katın balkonundan düşen çocuk hayatını kaybetti
İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek
İran, Afgan mültecilerin ülkeye girişini engelleyecek
Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız
Ermenistan: Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye hazırız
Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi
Türk bilim insanları yerli ve milli antikor test kiti geliştirdi
Sıfır otomobillerde fırsatçıların pes dedirten ÖTV oyunu
Sıfır otomobillerde fırsatçıların pes dedirten ÖTV oyunu
Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'yu kadro dışı bıraktı
Çinli telefon devi Vivo da Türkiye'de telefon üretimine başladı
Çinli telefon devi Vivo da Türkiye'de telefon üretimine başladı
ABD'den Türkiye için skandal karar: Terör örgütleri saldıracak
ABD'den Türkiye için skandal karar: Terör örgütleri saldıracak