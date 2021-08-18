Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye'ye devredildi

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakan'a terör örgütü ile mücadelemize verdiği destek dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Etiyopya ile ilişkilerin temelinin 125 yıl önce Sultan 2. Abdülhamit döneminde atıldığını söyleyen Erdoğan, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gözden geçirdik 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik" dedi.

Etiyopya'daki Türk yatırımların miktarının 2 buçuk milyar dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarımızın artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik ediyoruz. Etiyopya makamlarının bu süreçte gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında şirketlerimize her türlü desteği vereceğine inanıyorum. Etiyopya'da müşterek mazimiz ve dostluğumuzun nişanesi ata yadigarı eser mevcuttur diye konuştu.